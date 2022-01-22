Оппозиция в Киеве заявила, что народы РФ и Украины заинтересованы в диалоге парламентов

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) приветствует формирование в Госдуме группы по связям с Верховной радой, которую возглавил депутат Евгений Попов. Об этом в субботу говорится в заявлении ОПЗЖ.

"Со своей стороны партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приложит все усилия, чтобы такой диалог шел, и желает членам группы депутатов Государственной думы по связям с Верховной радой удачи в их нелегкой, но абсолютно необходимой нашим народам работе. Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена, в частности, и полной неспособностью президента Украины [Владимира] Зеленского решать подобные задачи на своем уровне", - говорится в заявлении на сайте партии.

В партии отметили, что она остается "последовательным и принципиальным приверженцем межпарламентского диалога между высшими представительными органами" двух стран. В 2019 году ОПЗЖ выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами Украины и России, однако под давлением радикальных националистических организаций Верховная рада IX созыва отказалась от этой идеи. Поэтому в ноябре 2019 года в Раде по партии инициативе создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина Россия Германия Франция". 24 декабря 2019 года руководитель межфракционного депутатского объединения, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а 10 марта 2020 года состоялась встреча делегации фракции ОПЗЖ с руководством Госдумы, главами парламентских фракций и руководством профильных комитетов для обсуждения инициатив по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений.

Как сообщила в пятницу "Парламентская газета", координатором сформированной в Госдуме группы по связям с Верховной радой 21 января назначен депутат от "Единой России" Евгений Попов. Он заявил изданию, что группа будет "общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами". По словам Попова, у его коллег есть желание "хотя бы немного "приподнять" отношения с Украиной, "которые на данный момент "зарылись в ил".

Дать ответ русофобам

ОПЗЖ подчеркивает, что отсутствие политической воли руководства Украины для урегулирования конфликта в Донбассе, курс на русофобию и разжигание ненависти, а также уничтожение свободы слова, фальсификация уголовных дел против политических противников и то, что "отношения двух братских народов - украинского и русского - стали заложниками маниакального желания Зеленского и его окружения сохранить власть любой ценой" требуют создания инициативы для организации широкой дискуссии.

В партии полагают, что она должна идти не только о минских соглашениях, но и восстановлении экономического сотрудничества между Украиной и РФ, защиты русского языка и русскоязычного населения на Украине, обеспечения прав канонической православной церкви и защиту общей истории от "надругательства со стороны подконтрольных власти неофашистских и нацистских организаций".

"В связи с огромным общественным запросом на получение аргументированных и честных ответов на все эти вопросы такая дискуссия выйдет за пределы межпарламентского формата и станет достойным ответом на проводимую действующей украинской властью политику навязывания тоталитарного единомыслия, паранойи, милитаристской истерии и пещерной русофобии", - заявили в партии.