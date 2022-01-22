СМИ: жертвами авиаударов по тюрьме в Йемене стали 87 человек

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Удары ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по тюрьме в Йемене унесли жизни по меньшей мере 87 человек, еще 226 получили ранения. Об этом, как передает телеканал Al-Masirah, заявил в субботу заместитель министра здравоохранения в правительстве хуситов (шиитское мятежное движение "Ансар Аллах") Наджиб аль-Кубати.

21 января появилась информация, согласно которой боевая авиация альянса разбомбила исправительное учреждение в йеменской провинции Саада. Ранее гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что в результате авиаудара погибли 70 и были ранены около 140 человек. Минувшей ночью коалиция выступила с заявлением, в котором отрицала причастность к налету, назвав все сообщения на этот счет "необоснованными и не соответствующими действительности" и пообещав довести "реальные факты" до сведения ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Число жертв бойни в Сааде достигло 87, 226 раненых были доставлены в больницы, - утверждал аль-Кубати. - Спасатели продолжают извлекать пострадавших и тела погибших из-под завалов".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года аравийской коалиции с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.