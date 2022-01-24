В команде Пашиняна исключили возможность давления на президента по вопросу его отставки

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян не ушел в отставку под давлением властей. Такое мнение в понедельник на брифинге выразил член команды премьер-министра Никола Пашиняна, глава постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.

"Как вы представляете, кто может оказать давление на президента Армении?" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кочарян также прокомментировал заявление Саркисяна о том, что согласно конституции президент не владеет инструментами для оказания влияния на важнейшие вопросы для страны, отметив, что "в стране создана комиссия по подготовке конституционных реформ и Саркисян мог ждать результатов".

Отставка Саркисяна

Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после ухода президента с поста парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.

Как отмечается на сайте президента, "согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской". Президент является главой государства, он "следит за соблюдением конституции", назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.