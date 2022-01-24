Депутат Бундестага обвинил НАТО в обострении конфликта с Россией

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Депутат Бундестага ФРГ, бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи подверг резкой критике НАТО, обвинив альянс в обострении конфликта с Россией. Об этом он заявил в понедельник журналистам в Бундестаге.

"НАТО в свете своих военных действий в Восточной Европе усиливает конфронтацию и еще больше обостряет конфликт с Россией", - считает парламентарий, внешнеполитический эксперт своей фракции. "Чтобы его [конфликт] урегулировать, нужно не больше военного присутствия, а [нужны] переговоры со взаимными конкретными предложениями по деэскалации", - подчеркнул Гизи.

В понедельник Североатлантический альянс опубликовал заявление, в котором сообщалось, что НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. В документе подчеркивалось, что "в последние дни ряд союзников сделали заявления относительно текущего или предстоящего развертывания" сил в Восточной Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг приветствовал "предоставление союзниками дополнительных сил НАТО".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряженность в сфере безопасности. По его словам, росту напряженности способствует и "информационная истерика", которую запустили в публичном пространстве США и их союзники по блоку.