Пашинян заявил, что форма правления в Армении должна оставаться парламентской

"Мы могли внести изменения, и с большой вероятностью я бы победил на президентских выборах. Но я высказался против, так как парламентская система была новой, и ей надо было дать шанс. Нельзя же все время вносить изменения в Конституцию. Это не есть хорошо. Смотря в прошлое, понимаю, что если бы мы внесли изменения и не находились в парламентской системе, могли бы не выйти из политического кризиса. И впервые в истории Армении выборы привели к решению кризисной ситуации, а не наоборот (имеются в виду внеочередные парламентские выборы, прошедшие 20 июня прошлого года, по итогам которых партия Пашиняна получила большинство в парламенте - прим. ТАСС). Так что мое мнение остается прежним - нам не нужно менять систему правления", - сказал Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате на его странице в Facebook.

Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Саркисяна. Президент является главой государства, он следит за соблюдением Конституции, назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.