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Постпред Украины обсудил с генсеком ООН деэскалацию вокруг страны

Сергей Кислица и Антониу Гутерриш обсудили возможную помощь главы всемирной организации

ООН, 25 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу, в ходе которой обсудили возможную помощь главы всемирной организации в деэскалации вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба постпредства в Twitter.

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"Сегодня постпред Украины Сергей Кислица и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу, чтобы вновь подтвердить, что любое вторжение является нарушением международного права, а также обсудить то, как содействие генсека могло бы помочь в деэскалации", - говорится в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГутерриш, Антониу
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