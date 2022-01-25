Суд Киева рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко 28 января

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы на меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом сообщила инстанция во вторник.

"Киевский апелляционный суд сообщает, что судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты <...> назначено на 28 января 2022 (11:00), зал судебного заседания №201", - говорится в сообщении. Жалобы будет рассматривать судебная коллегия в составе трех судей.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годов. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Печерский районный суд Киева 19 января назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в 35,8 млн долларов.