Япония намерена действовать в русле политики G7 по ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии в связи с ситуацией вокруг Украины будет действовать в русле политики Группы семи (G7). Об этом в среду в ходе прений в бюджетной комиссии парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за наращиванием РФ своего военного присутствия [на границе с Украиной]. Мы будем действовать надлежащим образом в русле политики G7", - приводит его слова агентство Kyodo. В то же время Кисида подчеркнул, что при принятии соответствующих решений Япония будет "исходить из национальных интересов".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в формате телеконференции переговорах договорились продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам по итогам этих переговоров глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.