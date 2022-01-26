В правительстве Японии ушли от ответа на вопрос о введении санкций против Путина

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ушел от ответа на вопрос о том, как японское правительство относится к введению санкций против президента РФ Владимира Путина, возможность чего ранее не исключил президент США Джо Байден. Соответствующий вопрос был задан генсеку японского кабмина в ходе регулярной пресс-конференции, которая прошла в среду в Токио.

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"Что касается конкретных действий в том случае, если Россия вторгнется [на Украину], Япония планирует ответить надлежащим образом, тесно сотрудничая с международным сообществом, в первую очередь с США и G7 (Группой семи)", - подчеркнул Мацуно, уйдя от прямого ответа на вопрос журналистов. Он также напомнил, что в ходе состоявшейся на прошлой неделе телеконференции между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом лидеры двух государств условились продолжить тесное сотрудничество по украинской проблеме, включая вопрос о том, насколько жестким может быть ответ на возможное вторжение РФ на Украину.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину. Во время беседы с журналистами в Вашингтоне президенту США задали вопрос о том, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. "Да, - ответил Байден, - я ее вижу".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.