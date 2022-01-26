СМИ: возглавивший мятежников в Буркина-Фасо предлагал президенту пригласить ЧВК "Вагнер"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавивший осуществивших государственный переворот в Буркина-Фасо военных, ранее дважды предлагал отстраненному президенту Року Марку Кристиану Каборе пригласить в страну ЧВК "Вагнер" для борьбы с исламистскими группировками, но получил отказ. С такими утверждениями выступил во вторник портал The Daily Beast , ссылающийся на источники в окружении бывшего президента.

Мятеж военных и арест президента. Что происходит в Буркина-Фасо

Бывший президент якобы мотивировал свой отказ тем, что приглашение "Вагнера" может ухудшить отношения с западными странами, как произошло в случае с Мали. Последний раз Дамиба якобы пытался добиться согласия от президента в январе.

Исламисты действуют на севере-востоке Буркина-Фасо. За последние пять лет в результате конфликта с ними погибли около 1,5 тыс. человек.