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СМИ: возглавивший мятежников в Буркина-Фасо предлагал президенту пригласить ЧВК "Вагнер"

Бывший президент Рок Марк Кристиан Каборе якобы мотивировал свой отказ тем, что это может ухудшить отношения с западными странами, как произошло с Мали, пишет портал The Daily Beast

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавивший осуществивших государственный переворот в Буркина-Фасо военных, ранее дважды предлагал отстраненному президенту Року Марку Кристиану Каборе пригласить в страну ЧВК "Вагнер" для борьбы с исламистскими группировками, но получил отказ. С такими утверждениями выступил во вторник портал The Daily Beast, ссылающийся на источники в окружении бывшего президента.

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Бывший президент якобы мотивировал свой отказ тем, что приглашение "Вагнера" может ухудшить отношения с западными странами, как произошло в случае с Мали. Последний раз Дамиба якобы пытался добиться согласия от президента в январе.

Исламисты действуют на севере-востоке Буркина-Фасо. За последние пять лет в результате конфликта с ними погибли около 1,5 тыс. человек.

Теги
Буркина-ФасоКаборе, Рок Марк Кристиан
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