Экс-глава Армении Кочарян не выдвинет кандидатуру на пост президента

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент Армении, лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян не собирается выдвигать кандидатуру на пост президента после отставки Армена Саркисяна. Об этом в среду корр. ТАСС сообщила представитель блока, депутат парламента Агнесса Хамоян.

"Роберт Кочарян не собирается баллотироваться на пост президента. Что касается блока, то мы обсуждаем возможность выдвижения своего кандидата", - отметила она.

Армен Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно Конституции Армении, после сложения президентом полномочий парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.