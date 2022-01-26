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Экс-глава Армении Кочарян не выдвинет кандидатуру на пост президента

Армен Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, ранее подал в отставку

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент Армении, лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян не собирается выдвигать кандидатуру на пост президента после отставки Армена Саркисяна. Об этом в среду корр. ТАСС сообщила представитель блока, депутат парламента Агнесса Хамоян.

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"Роберт Кочарян не собирается баллотироваться на пост президента. Что касается блока, то мы обсуждаем возможность выдвижения своего кандидата", - отметила она.

Армен Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно Конституции Армении, после сложения президентом полномочий парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичКочарян, Роберт Седракович
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