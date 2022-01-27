Министр обороны Британии заявил, что совершит визит в Россию

"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент [России Владимир] Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков, - сказал он, говоря о целях предстоящей поездки. - <...> Существует вероятность того, что все это можно остановить, но я не испытываю оптимизма".