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Министр обороны Британии заявил, что совершит визит в Россию

Бен Уоллес намерен встретиться с Сергеем Шойгу
© AP Photo/Hannibal Hanschke

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил намерение совершить визит в Россию в ближайшие дни и встретиться с Сергеем Шойгу. Об этом сообщила в четверг газета The Times, которой Уоллес дал комментарий.

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"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент [России Владимир] Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков, - сказал он, говоря о целях предстоящей поездки. - <...> Существует вероятность того, что все это можно остановить, но я не испытываю оптимизма".

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Шойгу, Сергей КужугетовичВеликобританияРоссия
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