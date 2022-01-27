Зеленский назвал обязательной активизацию работы "нормандской четверки"

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы "нормандской четверки" и организацию встречи ее лидеров в ближайшее время. Такой комментарий главы государства распространила его пресс-служба в четверг.

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата, и на уровне лидеров соответствующих стран, с организацией их встречи в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул также, что достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе - "первый приоритет" для Киева. "Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - добавил президент. Он положительно оценил встречу в Париже, ее конструктивный характер и намерение продолжить переговоры в Берлине.