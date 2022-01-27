Глава МИД Украины заявил, что ответ США Москве не вызвал возражений у Киева

"Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России, - сообщил Кулеба в четверг на своей странице в Twitter . - С украинской стороны возражений нет".

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США ознакомили Киев со своим ответом на предложения России по гарантиям безопасности, и заверил, что у Киева не было возражений против американского документа.

Глава украинского МИД назвал "важным" тот факт, что "США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией". Он в очередной раз повторил, что решения, касающиеся Украины, не должны приниматься без ее согласия.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответы США не содержат позитивной реакции по главному вопросу о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Американская администрация уведомила украинские власти о том, каким будет ее письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, а также учла позицию Киева, заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.