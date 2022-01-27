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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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В перестрелке на границе с Таджикистаном пострадали четверо киргизских военных

Их отправили в больницу

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в четверг во время перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил киргизский Минздрав.

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"По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших [военных] на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок-Таш в Баткенскую областную объединенную больницу", - говорится в сообщении.

По сведениям Минздрава, все пострадавшие имеют "осколочные ранения". "По состоянию здоровья пострадавших информация будет дана позже", - отметили в ведомстве.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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