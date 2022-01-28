Лукашенко призвал находящихся за рубежом оппозиционеров покаяться и вернуться на родину

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту, призвал покаяться и возвращаться на родину находящихся за рубежом оппозиционеров.

"Мой вам совет - домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что [компенсировать] то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете за всю свою жизнь", - заявил Лукашенко.

Президент также сообщил, что в случае их приезда, будет создана общественная комиссия, сопредседателями которой могут быть генпрокурор и журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок. В комиссию, по его словам. также войдут представители гражданского общества и депутаты. "Хочу им сказать - дальше будет хуже, поэтому домой, на коленях, ползком", - заключил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.