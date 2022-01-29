СМИ: главы спецслужб Таджикистана и Киргизии обсудили приграничный конфликт

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Председатели Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Киргизии Камчыбек Ташиев провели переговоры в связи с вооруженным конфликтом на приграничной территории двух стран, который произошел 27 января. Об этом в субботу сообщает таджикское информагентство Asia-Plus .

По его данным, переговоры глав ГКНБ Таджикистана и Киргизии по произошедшему конфликту на границе завершились. Встреча Ятимова и Ташиева длилась почти два часа, по итогам не был подписан никакой протокол, сообщает агентство.

В четверг на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня.