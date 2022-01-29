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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Баткене люди начали возвращаться в дома после конфликта на киргизско-таджикской границе

Как сообщили местные власти, 732 человека размещены во временных пунктах

БИШКЕК, 29 января. /ТАСС/. В киргизском городе Баткен люди начали возвращаться в свои дома после вооруженного конфликта на приграничной территории Киргизии и Таджикистана, который произошел 27 января. Об этом сообщило во вторник агентство "Акипресс" со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообека Ажикеева.

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"Вчера и сегодня глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев провел работу, снята тяжелая ситуация, - цитирует агентство Ажикеева. - [Конфликтующие] стороны провели две встречи, совершен отвод войск, милиционеры проводят совместное патрулирование, ситуация находится под контролем. Свыше 11 тыс. эвакуированных граждан возвращаются в свои дома".

По словам министра, 732 человека размещены во временных пунктах, они тоже вернутся домой в скором времени.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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