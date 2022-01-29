Артиллерийские подразделения Украины проводят учения рядом с Крымом

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Украинские тактико-специальные учения артиллерийских подразделений проходят недалеко от Крыма, сообщило в субботу командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", - отметили в ведомстве.

Как уточнил командующий Объединенными силами Сергей Наев, на одном из военных полигонов Херсонской области "успешно проводится тренировка боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику". "В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, в частности в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления позиций", - отметил командующий.

По легенде учений, при разведке местности беспилотник обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б". "Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки расчета координат целей", - добавил Наев.

В пятницу подразделения ПВО Украины провели на юге страны учения по противодействию высадке десанта.