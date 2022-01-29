В Таджикистане призвали опираться на правовые акты в решении приграничных конфликтов

Глава ГКНБ отметил, что конфликт, в результате которого есть погибшие и раненые, - результат нерешенных проблем с госграницей между двумя государствами. "Мы говорим о правовых актах, которыми мы должны обязательно руководствоваться, и эти вопросы должны быть решены на основе взаимного согласия", - заявил Ятимов. Он пояснил, что надо исходить из протоколов и основополагающих документов 1924-1927 годов, документов паритетной комиссии 1989 года, а также из решений межправкомиссий, которые являются формой волеизъявления правительств, отражающих интересы народов Таджикистана и Киргизии. "Надо эти протоколы очень строго соблюдать - отход от правовых актов, от подписанных протоколов приводит к конфликтам", - подчеркнул он.

По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о неукоснительном выполнении решений, принятых в рамках протоколов, в частности, протокола № 39 от 1 мая 2021 года, и через восемь дней таджикско-киргизская межправкомиссия приступит к реализации данного документа. "Через восемь дней будет работать паритетная комиссия по топографическим, правовым вопросам, касающимся проблем делимитации и демаркации госграницы", - отметил Ятимов. Он также добавил, что в ближайшее время главы ГКНБ двух стран вновь встретятся и обсудят работу комиссии. "В ходе переговоров мы решили, что имеем возможности, все предпосылки, чтобы вопросы решать именно на двусторонней основе в строго правовом поле и в интересах двух народов", - заявил руководитель спецслужбы.

О приграничном конфликте

В четверг, 27 января, на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. В ГКНБ Таджикистана сообщили о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также о жертвах среди мирного населения. Киргизия обвинила Таджикистан в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня. В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизирована.