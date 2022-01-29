Киргизия заявила, что настроена на мирное решение пограничных вопросов с Таджикистаном

БИШКЕК, 29 января. /ТАСС/. Власти Киргизии настроены решать вопросы, связанные с ситуацией на границе с Таджикистаном, в мирном ключе. Такое заявление на встрече с жителями Баткенской области сделал в субботу глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев.

"Мы настроены на мирное решение вопроса границы", - цитирует его агентство "Кабар". "Мы решим вопрос по границам в компромиссе для обеих стран", - сказал Ташиев, подчеркнув, что "не будет такого, что вопрос решится только в пользу Киргизии или Таджикистана".

"Есть много вопросов по таким участкам, как Кулунду, Максат, Арка, Интернационал, Борбордук и т. д. Когда мы решим их, вернемся для решения приграничных вопросов [в районе населенных пунктов] Кок-Терек, Орто Боз, Таш Тумшук, Самоньон. Пока мы не решим эти приграничные вопросы, такие конфликты, в которых страдают люди, а государство несет ущерб, будут происходить", - сказал он.

По словам главы ГКНБ, проблемы границы находятся на контроле президента Киргизии Садыра Жапарова.

В четверг, 27 января, на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. В ГКНБ Таджикистана сообщили о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также о жертвах среди мирного населения. Киргизия обвинила Таджикистан в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня. В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизирована.