Глава МИД Ирландии приветствовал решение Москвы о переносе района проведения учений ВМФ РФ

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение Москвы о переносе учений ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом он написал в субботу вечером на своей странице в Twitter .

"На этой неделе я написал своему коллеге министру обороны России [Сергею Шойгу], попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Коувени.

В интервью телеканалу RTE он уточнил, что в Дублине не располагают информацией о том, в какой район были перенесены российские учения.

"Безусловно, есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины, - добавил министр. - Как и все европейские страны, мы принимаем участие в поисках пути к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны".

По словам Коувени, конфликт на Украине нанес бы сильный ущерб отношениям ЕС и России, чего Дублин "ни при каких обстоятельствах не хотел бы".

Спор об учениях

Ранее ирландские рыболовы и члены правительства республики выступили с рядом заявлений о том, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений ВМФ России, которые должны были пройти в международных водах и на существенном удалении от берегов страны, однако в пределах исключительной экономической зоны Ирландии. В понедельник посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил ТАСС, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу учений ВМФ РФ, о которых "ирландская сторона была должным образом уведомлена", а все необходимые правила по части авиационной и морской безопасности соблюдаются. Филатов обратил внимание на то, что в Атлантике такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами, и назвал всю историю "крайне раздутой".

Об учениях России

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что в январе - феврале пройдет серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.