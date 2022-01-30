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Президент Южной Кореи призвал КНДР прекратить создавать напряженность в регионе

Мун Чжэ Ин отметил, что очередной ракетный пуск является вызовом денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечению в регионе мира и стабильности, также дипломатическим усилиям международного сообщества по налаживанию диалога с КНДР

ТАСС, 30 января. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в воскресенье на заседании Совета национальной безопасности (СНБ), призвал КНДР прекратить создавать напряженность в регионе и ответить на призывы к возобновлению диалога. Заявление южнокорейского лидера было сделано в связи с последним ракетным пуском КНДР, сообщает агентство Yonhap.

Как отметил глава государства, очередной ракетный пуск из КНДР является "вызовом денуклеаризации Корейского полуострова, [обеспечению в регионе] мира и стабильности <...>, а также дипломатическим усилиям международного сообщества [по налаживанию диалога с КНДР]". Он подчеркнул, что запуск нарушает соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Кроме того, южнокорейский лидер заявил, что КНДР приближается к отказу от моратория на ядерные испытания, запуская баллистические ракеты. "КНДР до сих пор придерживалась моратория на ядерные испытания и запуски баллистических ракет средней дальности, выражала готовность к диалогу. Однако мы можем считать, что, произведя запуск, они (КНДР) приблизились к отказу от моратория", - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

Ранее агентство Yonhap информировало, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда из провинции Чагандо. В Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что отслеживают соответствующие перемещения на территории КНДР. Там выразили мнение, что выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой средней дальности. Аналогичное предположение было озвучено и на заседании СНБ. В военных частях республики поддерживается уровень боевой готовности.

Пуск снаряда из КНДР стал седьмым по счету с начала года. Ранее в этом месяце страна провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

Теги
КНДРРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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