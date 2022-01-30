США осудили ракетный запуск КНДР

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американские власти осудили ракетный запуск, который КНДР произвела в субботу, при этом он не представлял угрозы для США и их союзников в регионе. Об этом говорится в распространенном заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией", - отмечается в документе.