Президент Южной Кореи предупредил о возможности отката ситуации с КНДР к 2017 году

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. КНДР может вернуться к ситуации 2017 года, когда ее ракетные пуски привели к резкому росту напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин после произведенного Пхеньяном в воскресенье пуска ракеты, как предполагается, средней дальности.

"Север [КНДР] может повторить ситуацию 2017 года, когда его запуски баллистических ракет средней и большой дальности привели к кризису в сфере безопасности", - подчеркнул южнокорейский лидер, выступая на заседании Совета национальной безопасности.

В 2017 году КНДР осуществила 20 запусков баллистических ракет, в том числе межконтинентальных. Это вызвало резкую реакцию со стороны международного сообщества, в том числе США. В отношении Пхеньяна были введены суровые санкции, всесторонне ограничившие внешнюю торговлю страны. В январе 2018 года КНДР пошла на резкую деэскалацию конфликта, заявив о завершении создания в стране ядерных сил и желании развивать диалог и сотрудничество.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в 07:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-Ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, введя добровольный мораторий на пуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. С тех пор страна ограничивалась пусками ракет малой дальности.

Нынешний запуск стал седьмым по счету с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.