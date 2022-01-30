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Кризис на Украине
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Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает все больше беспокойства

Премьер-министр Великобритании призвал Россию вступить в переговоры, чтобы избежать вторжения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/NEIL HALL / POOL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/NEIL HALL / POOL

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ситуация на украинской границе вызывает все больше беспокойства.

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"Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает все больше беспокойства - я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения", - написал он в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеДжонсон, Борис
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