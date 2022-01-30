Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает все больше беспокойства

Слухи о неизбежной войне и обида на НАТО. О чем Зеленский говорил с представителями СМИ

"Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает все больше беспокойства - я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения", - написал он в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.