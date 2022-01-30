Оппозиция назвала конференцию Зеленского иностранным СМИ проявлением зависимости от Запада

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Пресс-конференция для СМИ Запада президента страны Владимира Зеленского является проявлением информационной зависимости от Запада. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", размещенном на сайте партии в воскресенье.

Слухи о неизбежной войне и обида на НАТО. О чем Зеленский говорил с представителями СМИ

"Приглашение западных журналистов стало признанием одной из ключевых проблем действующей власти: не только полной административной, финансовой, дипломатической и интеллектуальной, но и информационной зависимости от диктуемой коллективным Западом повестки, которая основана не на фактах и не на национальных интересах Украины, а на провокациях, бредовых "вбросах" и откровенных "фейках", - говорится в нем.

В партии считают, что "внешнее управление, которое при пассивной и соглашательской, а порой и просто преступной позиции Зеленского, приняло сегодня беспрецедентные масштабы, использует самые разные инструменты: от прямого шантажа до информационных спецопераций".

Зеленский на пресс-конференции в пятницу выразил недовольство нагнетанием на Западе слухов о неизбежности войны. "Это не так", - сказал он и подчеркнул, что нагнетание паники вокруг ситуации на украинской границе очень дорого обходится его стране. Украинский лидер назвал неправильными и чрезмерными действия ряда стран, эвакуировавших своих дипломатов или членов их семей из Киева и сравнил ситуацию с бегством с "Титаника". "Я считаю, что у нас не "Титаник", - сказал он.

В четверг состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с Зеленским. После него вашингтонская администрация опровергла утверждения журналистов, согласно которым президент США заявил украинскому лидеру, что вторжение на Украину практически неизбежно.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.