{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Пентагон заявил, что в Сирии и Ираке сохраняется угроза со стороны террористов ИГ

Россия ранее на заседании Совета Безопасности ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Угроза со стороны террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) сохраняется в Сирии и Ираке. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не хотим расширения конфликта, однако наша цель в Пентагоне состоит в том, чтобы оставаться сосредоточенными на террористической угрозе от ИГ, которая все еще присутствует в Сирии и, если быть честным, в Ираке", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

В четверг Россия на заседании Совета Безопасности ООН потребовала немедленного вывода войск Соединенных Штатов из Сирии. В ходе своего выступления первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что "с борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе".

Летом 2014 года в северных и западных районах Ирака, а также в Северной Сирии началось широкое наступление боевиков ИГ. С 23 сентября того же года ВВС США наносят несогласованные с Дамаском удары по позициям боевиков. США в декабре 2018 года решили вывести войска из Сирии, однако через два года американская администрация приняла решение оставить свои подразделения в стране. По информации газеты "Политико", в Сирии остается порядка 900 американских военнослужащих.

Теги
ИракСирияКризис в Сирии
Чешские депутаты намерены выяснить детали уничтожения отчета о Врбетице в Пражском граде
Спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова потребовала от полиции внести ясность в этот вопрос
Читать полностью