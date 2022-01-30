Пентагон заявил, что в Сирии и Ираке сохраняется угроза со стороны террористов ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Угроза со стороны террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) сохраняется в Сирии и Ираке. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не хотим расширения конфликта, однако наша цель в Пентагоне состоит в том, чтобы оставаться сосредоточенными на террористической угрозе от ИГ, которая все еще присутствует в Сирии и, если быть честным, в Ираке", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

В четверг Россия на заседании Совета Безопасности ООН потребовала немедленного вывода войск Соединенных Штатов из Сирии. В ходе своего выступления первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что "с борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе".

Летом 2014 года в северных и западных районах Ирака, а также в Северной Сирии началось широкое наступление боевиков ИГ. С 23 сентября того же года ВВС США наносят несогласованные с Дамаском удары по позициям боевиков. США в декабре 2018 года решили вывести войска из Сирии, однако через два года американская администрация приняла решение оставить свои подразделения в стране. По информации газеты "Политико", в Сирии остается порядка 900 американских военнослужащих.