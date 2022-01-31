Минобороны Японии заявило, что ракетные пуски КНДР несут угрозу международному сообществу

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Ракетные запуски КНДР и растущий потенциал ее ракетных технологий несут прямую угрозу не только безопасности Японии и региона, но и всего международного сообщества. Об этом в понедельник в беседе с журналистами заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Провокационные ракетные пуски Северной Кореи являются совершенно непростительными. Подобные пуски и рост ракетных технологий Северной Кореи несут угрозу безопасности не только нашей страны и региона, но и всего международного сообщества", - отметил он. По словам главы японского оборонного ведомства, в настоящее время продолжается анализ информации, связанной с последним ракетным пуском, который Пхеньян осуществил 30 января, однако, скорее всего, КНДР произвела пуск ракеты "Хвасон-12" с максимальной дальностью в 5 000 км. Киси подчеркнул, что аналогичную ракету КНДР уже запускала в мае 2017 года.

Министр обороны также заявил, что Япония продолжит активное и тесное сотрудничество с США по вопросу КНДР. Киси в очередной раз отметил, что в связи с ростом угрозы со стороны КНДР Япония продолжит укреплять собственные оборонительные способности, допустив возможность обладания Японией средствами для нанесения превентивных ударов по базам противников в защитных целях.

Центральное телеграфное агентство Кореи в понедельник объявило о том, что КНДР 30 января осуществила испытательный запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". В сообщении агентства КНДР подчеркивается, что испытание позволило подтвердить точность, безопасность и эффективность использования этого типа ракет.

По данным южнокорейского комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье, 30 января, в 7:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.