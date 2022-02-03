Япония выразила готовность продолжать сотрудничать с США по ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает дипломатические усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины, но не исключает возможности ухудшения ситуации. Об этом заявил на состоявшейся в четверг регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, отвечая на просьбу прокомментировать решение США о переброске войск в Восточную Европу.

"На границе Украины сохраняется требующая полной бдительности ситуация растущего напряжения из-за наращивания Россией своего военного присутствия. И хотя сейчас продолжают прилагаться дипломатические усилия заинтересованных стран, мы осознаем, что есть вероятность резкого изменения ситуации в будущем", - сказал Мацуно. Он напомнил, что в ходе состоявшихся недавно между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом переговоров в формате телеконференции стороны подтвердили готовность продолжить "тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России [на Украину]".

Генсек японского правительства вновь отметил, что Япония последовательно "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и подчеркнул, что по ситуации вокруг Украины Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь - со странами G7.

Пентагон сообщил в среду о намерении вскоре перебросить около 1 тыс. американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.