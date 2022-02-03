Американский сенатор отверг обвинения Белого дома из-за его слов об Украине

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) ответил в среду на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая обвинила его в повторении "российских тезисов" из-за его призыва отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.

"Если Россия вторгнется на Украину, администрация [президента США Джо] Байдена может винить главным образом одного человека: Джо Байдена", - написал сенатор на своей странице в Twitter, комментируя слова Псаки. При этом он утверждал, что ошибка нынешней американской администрации заключается в том, что она проводит недостаточно жесткую политику в отношении РФ. "Сколько бы они ни переходили на личности, это не поможет скрыть его [Байдена] жалкий провал", - подытожил Хоули.

Ранее в среду на брифинге в Белом доме Псаки попросили прокомментировать идею Хоули об отказе от поддержки вступления Украины в НАТО. В ответ пресс-секретарь американского президента обвинила сенатора в том, что он "лишь поглощает российскую дезинформацию и, как попугай, повторяет российские тезисы".

Хоули ранее направил госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором выразил мнение, что вступление Украины в НАТО при нынешних условиях противоречит национальным интересам США, поскольку в этом случае Вашингтон не сможет выделить ресурсы, необходимые для соперничества с Китаем. Он отметил, что только 19 из 30 стран НАТО выполняют свою обязанность по выделению финансирования в размере 2% ВВП на оборону. Хоули подчеркнул, что во время нынешнего витка напряженности Байден пообещал направить еще больше американских военных в Европу в случае "вторжения РФ на Украину". По его мнению, это не может не ослабить военное присутствие США в Тихоокеанском регионе. Однако еще хуже ситуация с этой точки зрения будет обстоять в том случае, если Украина вступит в НАТО, считает он. Сенатор попросил госсекретаря прислать письменное разъяснение по озвученным им проблемам до 28 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.