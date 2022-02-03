СМИ: целью спецоперации США на севере Сирии был один из главарей ИГ Абдалла Кардаш

ТАСС, 3 февраля. Целью операции американских сил специального назначения, проведенной минувшей ночью в провинции Идлиб, был один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абдалла Кардаш. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, среди жертв операции сил США "три женщины, которые, возможно, были женами главаря ИГ Кардаша". Как отмечает Al Hadath, в настоящее время проводится исследование ДНК одного из убитых в результате операции в местечке Атма на предмет совпадения с ДНК Кардаша. Результаты исследования, по данным телеканала, будут известны в течение ближайших нескольких часов.

В среду вечером американский спецназ провел контртеррористическую операцию в сирийской провинции Идлиб. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате ударов ВВС и столкновений на местности было убито не менее 13 человек. Десантная спецоперация продолжалась около трех часов, а бой у дома в Атме, который окружили десантники, длился не менее получаса.

Ранее Пентагон сообщил о проведении силами специального назначения операции на северо-западе Сирии. По данным американского военного ведомства, миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.