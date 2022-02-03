Серджо Маттарелла принес присягу и официально начал второй срок на посту президента Италии

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Серджо Маттарелла вступил в должность президента Италии на второй срок. Торжественная церемония принесения присяги на совместном заседании обеих палат национального парламента демонстрировалась в четверг в прямом эфире канала Rai News 24.

В своей инаугурационной речи он поблагодарил за доверие. "Парламент и представители регионов сделали свой выбор. Это новый призыв к ответственности, от которой я не могу и не собираюсь уходить", - сказал Маттарелла. Он также отметил, что итальянский народ, переживающий сложности, ждет "поддержки и ответов" от институтов управления. По его словам, "все это политическая нестабильность ставила под вопрос".

Маттарелла, вступая в должность президента Италии, заявил о напряженности на континенте. "Мы не можем принять, чтобы сейчас даже на фоне конкуренции разных политических и экономических систем вновь поднялись ветры столкновения на континенте, который знал трагедии двух мировых войн. Мы должны привлечь все собственные возможности, стран-союзниц и дружественных стран, чтобы язык силы оставил место взаимопониманию, чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны соседа", - сказал он в своей инаугурационной речи.

80-летний Маттарелла был переизбран на второй срок 29 января абсолютным большинством голосов парламентариев и представителей регионов. Этому предшествовал шестидневный марафон безрезультатных голосований. 3 февраля у него истекал срок первого мандата.

Президент Итальянской Республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.