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В ООН обеспокоены гибелью мирных граждан при ликвидации США главаря ИГ

ООН выступает за расследование обстоятельств гибели мирных граждан

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. ООН обеспокоена информацией о жертвах среди гражданских в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"Мы с беспокойством отмечаем сообщения о жертвах среди гражданских", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции всемирной организации о ликвидации аль-Курейши.

Также ООН выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря ИГ. "В деле определения ответственности за жертвы [в результате] данной атаки, конечно, важно будет провести расследование", - сказал представитель ООН.

 

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