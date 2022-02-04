Пелоси призвала спортсменов США быть осторожными в высказываниях на Олимпиаде в Пекине

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала в четверг американских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пекине, быть осторожными в своих высказываниях по теме прав человека, чтобы не "навлечь на себя гнев" китайских властей.

"Вот что я бы сказала нашим спортсменам: вы там для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны", - утверждала Пелоси, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

В среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что американские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, имеют полное право на выражение собственного мнения, в том числе по вопросам, касающимся соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Он напомнил, что США ранее объявили о дипломатическом бойкоте соревнований.

В газете "Вашингтон таймс" ранее в этот же день была опубликована статья, в которой сообщается, что спортсмены из ряда стран намерены "бойкотировать церемонию открытия" соревнований в Пекине. О каком именно числе атлетов идет речь, не уточняется. По сведениям журналиста издания, "базирующиеся в США активисты встречались с олимпийцами из ряда западных стран, чтобы призвать их высказаться против" действий китайских властей. Указанные активисты также якобы рекомендовали спортсменам "пропустить церемонии открытия и закрытия" Олимпийских игр.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.