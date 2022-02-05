Шесть стран СБ ООН не поддержали заявление США по КНДР

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. США по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР удалось убедить еще восемь членов Совбеза поддержать их заявление по данному вопросу, в то время как шесть остальных к нему не присоединились. Заявление огласила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам закрытых консультаций.

По итогам встречи с общим заявлением выступили Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, Япония, Норвегия, ОАЭ, Великобритания и США. "Запуск КНДР 30 января баллистической ракеты средней дальности стал очередным серьезным шагом в череде нарушений резолюций СБ ООН, - говорится в тексте заявления. - Он был направлен на дальнейшую дестабилизацию региона. Мы самым решительным образом осуждаем эти незаконные действия. Это была ракета с наибольшей дальностью полета с конца 2017 года. Кроме того, январь, на протяжении которого КНДР провела девять ракетных испытаний, стал рекордным месяцем по количеству испытаний за всю историю КНДР".

В заявлении также высказывается поддержка санкционному режиму СБ ООН в отношении КНДР и содержится призыв ко всем странам строго выполнять требования этого режима. США и их союзники также призвали Пхеньян "прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу". Кроме того, США с присоединившимися к ним странами призвали Совет Безопасности ООН выступить с единой позицией по вопросу последних ракетных испытаний КНДР.

Остальные страны СБ ООН - Россия, Китай, Индия, Гана, Габон, Мексика - заявление США и их партнеров не поддержали. До начала встречи постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Вашингтону следует проявить большую гибкость, чтобы добиться прогресса в дискуссиях вокруг Корейского полуострова.

Заявление от имени Совета Безопасности ООН может быть сделано только, если документ поддержали все его члены, иначе оно остается позицией отдельных стран, как в данном случае.