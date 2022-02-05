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Главы дипведомств США, Индии, Японии, Австралии на встрече могут обсудить Украину

Для лидеров ключевых демократических стран мира будет естественно коснуться важных на данный момент вопросов, отметил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что участники предстоящей на следующей неделе встречи глав дипломатических ведомств Австралии, Индии, США и Японии, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

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По его мнению, "для лидеров ключевых демократических стран мира будет естественно коснуться важных на данный момент вопросов". "И я уверен, что одним из них будет Украина, учитывая серьезность данной проблемы и угрозу, которую она представляет для мирового порядка, основанного на правилах", - отметил Критенбринк на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Тихоокеанский регион. Шеф американской дипломатии во время пребывания в Австралии 9-12 февраля примет участие во встрече с главами МИД Австралии, Индии и Японии Марис Пейн, Субраманьямом Джайшанкаром и Ёсимасой Хаяси.

Критенбринку был задан вопрос о том, когда именно может быть проведена следующая встреча лидеров стран - участниц Четырехстороннего диалога по безопасности. Представитель Госдепартамента ответил, что "ему пока нечего объявить" по этому вопросу.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
АвстралияЯпонияУкраинаСШАИндия
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