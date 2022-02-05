Главы дипведомств США, Индии, Японии, Австралии на встрече могут обсудить Украину

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что участники предстоящей на следующей неделе встречи глав дипломатических ведомств Австралии, Индии, США и Японии, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

По его мнению, "для лидеров ключевых демократических стран мира будет естественно коснуться важных на данный момент вопросов". "И я уверен, что одним из них будет Украина, учитывая серьезность данной проблемы и угрозу, которую она представляет для мирового порядка, основанного на правилах", - отметил Критенбринк на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Тихоокеанский регион. Шеф американской дипломатии во время пребывания в Австралии 9-12 февраля примет участие во встрече с главами МИД Австралии, Индии и Японии Марис Пейн, Субраманьямом Джайшанкаром и Ёсимасой Хаяси.

Критенбринку был задан вопрос о том, когда именно может быть проведена следующая встреча лидеров стран - участниц Четырехстороннего диалога по безопасности. Представитель Госдепартамента ответил, что "ему пока нечего объявить" по этому вопросу.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.