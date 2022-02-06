AP отметило рост недоверия к заявлениям властей США о разведданных

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Доверие к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер за последние годы снизилось из-за нескольких ошибочных и заведомо ложных заявлений, это, в частности, проявилось в свете утверждений американской стороны о подготовке Россией некой провокации на Украине. Такая оценка приводится в материале агентства Associated Press , опубликованном в субботу.

Агентство напомнило, что на этой неделе журналисты, попросившие у администрации президента Джо Байдена предъявить доказательства громких утверждений относительно событий, касающихся национальной безопасности, получили ответ: "Вы должны нам поверить". Власти не стали раскрывать, на каком основании выступили с заявлением о якобы готовящейся Россией "операции под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения на Украину, а также не объяснили, на чем основана их уверенность в том, что причиной гибели мирных жителей в ходе операции в Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши стал взрыв, осуществленный смертником, а не действия американских спецназовцев. При этом AP отметило, что "в ответе администрации проявилась особая едкость, когда официальные представители допустили, что журналисты играют на руку пропаганде других стран, даже когда задают такие вопросы".

Агентство констатирует, что "отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону, этот важнейший ресурс истощился за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке". Авторы публикации обращают внимание, основываясь на своем общении с коллегами из других СМИ и официальными представителями, на "возросший скептицизм по отношению к администрации Байдена в том, что касается вопросов разведки и военных дел, в частности после того, как официальные лица в прошлом году не смогли прогнозировать, как быстро правительство Афганистана падет под натиском "Талибана" [радикальное движение, запрещено в РФ] и первоначально заявляли, что ракетный удар США в Кабуле был "обоснованной атакой", пока Пентагон не подтвердил, что в результате него погибли несколько мирных жителей, а не террористы".

"Администрация в прошлом выступала с заявлениями, достоверность которых в итоге не подтверждалась", - приводятся в публикации слова директора центра по изучению государственной политики при Университете штата Пенсильвания Кэтлин Холл Джеймсон. Она также подчеркнула: "Кабул не был в безопасности. Нанесенный с помощью беспилотника удар привел к гибели мирных жителей. Журналисты выполняют свою работу, когда спрашивают: "Откуда вы знаете это?"

В материале отмечается, что недавние попытки журналистов внести ясность в происходящее, "по всей видимости, задели за живое" администрацию США, что привело "к язвительным пикировкам с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки и представителем Госдепартамента Недом Прайсом, которые выделялись даже на фоне обычно напряженных отношений между властями и СМИ". Джеймсон назвала "совершенно неуместными" высказывания представителей администрации, которые допустили, что задававшие указанные вопросы журналисты могут быть "нелояльны".

Вопросы администрации США

Одна из ситуаций, о которых идет речь, имела место в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Госдепартаменте. Прайс на нем выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства этого и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Журналист AP Мэтью Ли тогда попросил представителя Госдепа пояснить, на чем основаны его утверждения и какие доказательства имеются у США на этот счет. "Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили", - ответил Прайс. "Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско на брифинге в Белом доме в четверг просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.

Позиция РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской стороны о подготовке провокаций, заявил, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах вторжения России на Украину, но ничего за этим не следовало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат соответствующие заявления. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.