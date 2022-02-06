Глава Пентагона обсудил с австралийским коллегой ситуацию вокруг Украины и новый альянс

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Питер Даттон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и новый альянс в сфере безопасности AUKUS, созданный Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

По его словам, Остин и Даттон "обсудили широкий круг вопросов, стоящих перед союзом США и Австралии". Они также говорили о "вызовах безопасности и сотрудничестве, необходимом для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе". Министры также "провели обзор прогресса, сделанного в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS", и отметили важность "трехстороннего сотрудничества с Японией".

Кроме того, руководители военных ведомств США и Австралии "подтвердили решительную поддержку Украины перед лицом российской агрессии и важность защиты мирового порядка, основанного на правилах".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.