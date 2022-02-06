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Кризис на Украине

Помощник Байдена усомнился в готовности Китая поддерживать Россию по Украине

По словам Джейка Салливана, это можно предположить, поскольку в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет упоминаний Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволяет предположить, что Китай не готов полностью поддерживать Россию в ситуации вокруг этой страны.

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"В совместном письменном заявлении лидеров двух стран слово "Украина" не упоминается ни разу, что позволяет предположить, что Китай не так уж рад приветствовать действия России по Украине", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии. В ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Принятие совместного заявления ряд американских СМИ расценили как знак поддержки Китаем России в случае возможного обострения ситуации вокруг Украины. Fox News, в частности, высказывал предположения, что взамен на поддержку по Украине Россия якобы обещала выступать на стороне Китая по вопросу с Тайванем.

Теги
УкраинаСШАРоссияКитайКризис на УкраинеСалливан, Джейк
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