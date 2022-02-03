Целятся по России, а попадут в Китай? Что возможные санкции против РФ означают для Пекина

Напряженность между РФ и НАТО из-за Украины беспокоит многие страны, в том числе и за пределами Евро-Атлантического региона. К примеру, за происходящим пристально наблюдают в Китае, где уже недвусмысленно выразили свою поддержку Москве. При этом КНР почти наверняка останется в стороне от военно-политического аспекта в этом кризисе, но может сыграть важную роль в возможных экономических последствиях.
В конце января глава МИД КНР Ван И во время своей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американские власти серьезным образом отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их.
"Региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и даже расширения военных альянсов", — указал министр, назвав озабоченности России рациональными.
Ситуация на Украине не может не волновать КНР
Пекин внимательно следит за украинским вопросом, так как у него, как и у Москвы, складываются непростые отношения с Западом. Особенно с США. Антикитайский вектор, который задал 45-й американский президент Дональд Трамп, подхватил и нынешний лидер Джо Байден. В Вашингтоне Китай и Россию официально называют "главными вызовами" для США, а значит, за давлением на Москву непременно последует и давление на Пекин.
Тем более что у Китая остается нерешенным вопрос с Тайванем. Точно так же как и Украина, этот полуавтономный остров в последнее время получает все больше и больше американского оружия. То, как НАТО поведет себя в ситуации с Украиной, многое скажет Пекину о том, чего ему ожидать в случае эскалации вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.
К тому же Украина — это страна, где у Китая есть и свои интересы. К примеру, китайская глобальная инициатива "Один пояс — один путь" включает в себя украинский торговый порт Черноморск. Китай стабильно остается крупнейшим торговым партнером Украины, а Киев является крупнейшим поставщиком зерна в КНР. К 2025 году стороны планируют увеличить двусторонний товарооборот с $15,7 млрд до $20 млрд в год. Кроме того, Китай вкладывал деньги в различные украинские инфраструктурные проекты, в том числе в новую линию киевского метро.
Нынешний кризис грозит обернуться санкциям для России
Несмотря на то что в России и даже на Украине говорят, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации конфликта, на Западе продолжают сообщать о постоянной милитаристской угрозе.
Более того, Вашингтон, Лондон и Брюссель ведут активную работу над новыми антироссийскими санкциями. Их обещают применить в случае, если Россия начнет военные действия. Однако нет никаких гарантий, что их не введут по какому-нибудь другому поводу. Или без повода вовсе. Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации на Украине может быть введена, даже если постоянно анонсируемое на Западе вторжение не состоится.
В Вашингтоне не говорят о конкретных мерах, но если судить по инициативам американских законодателей, они могут серьезно повлиять на экономику не только России, но и всего мира. Возможные ограничения касаются банковского и финансового секторов, конвертации доллара, что может привести к падению фондового рынка РФ. Ограничения могут коснуться запрета на экспорт сырья и вооружений, что серьезно повлияет на российскую экономику. Обсуждаемый запрет на экспорт в Россию американской высокотехнологичной продукции может оставить граждан страны даже без некоторых моделей смартфонов, планшетов и телевизоров.
Эксперты предупреждают, что все это грозит разными последствиями — от роста цен на продукты питания и одежду до перебоев с пенсионными выплатами из-за обвала рубля и российских рынков.
Учитывая тесные связи РФ и КНР, санкции станут проблемой и для Пекина
В последние годы Россия и Китай продолжают развивать отношения в рамках Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Они касаются многих направлений, в том числе и военного сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем любой другой иностранный лидер. Сам российский президент называл отношения двух стран образцом сотрудничества в XXI веке. Последним толчком к еще большему сближению российско-китайских позиций стали события 2014 года, когда Запад начал вводить первые санкции в отношении России из-за воссоединения с Крымом и эскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Тогда западные ограничения против Москвы не слишком мешали Пекину, но с тех пор экономические отношения стали гораздо глубже. Страны взаимодействуют в сфере аэрокосмических технологий, нефтегазовой отрасли, химии и в авиастроении. Китайские компании с государственным участием инвестируют в российские энергетические активы. Одновременно наблюдается динамичное развитие китайско-российского сотрудничества в области электронной коммерции. Объем торговли России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки $146,88 млрд. Экспорт в РФ за 12 месяцев увеличился на 33,8% (до $67,56 млрд), движение потока товаров в обратном направлении — на 37,5%, до $79,32 млрд.
"Может показаться, что Пекин стоит в стороне и наблюдает за развитием событий, но сближение между Китаем и Россией ускорилось, и их торговля удвоилась за последние пять лет", — указывает бывший вице-председатель Goldman Sachs в Азии Кеннет Куртис.
Все это означает, что в отличие от 2014 года новые потенциальные санкции в отношении России могут доставить немало неудобств и Пекину.
"Соблюдение Китаем американских санкций против Ирана и Северной Кореи было сравнительно легким решением, потому что и Иран, и Северная Корея имеют небольшие экономики. Следовательно, и стоимость соблюдения санкций не так уже велика. Россия — другая история, это гораздо более крупная и международно вовлеченная экономика", — говорится в докладе американского Института исследований внешней политики (FPRI).
От КНР будет зависеть, какое влияние возможные санкции окажут на РФ
Поскольку Россия импортирует и экспортирует из Китая больше товаров, чем из любой другой страны, возможные рестрикции российской банковской и финансовой системы (в частности, отключение от SWIFT) ударят по двусторонней торговле. Поэтому Китаю придется решать, соблюдать ли новые санкции в ущерб себе, либо же искать альтернативные способы взаимодействия с российскими партнерами.
"Если Западу удастся нанести санкциями значительный вред России, то в случае кризиса в Азиатском регионе они смогут использовать этот же рычаг в отношении Китая. Но если Китай поможет России смягчить последствия от этих санкций, США потеряют важный инструмент экономического давления на Пекин", — говорится в исследовании FPRI.
Противодействием санкциям может стать резкий переход российско-китайской торговли на альтернативные платежные системы.
"На национальные валюты мы переходим, полностью не перейдем, может быть, это [санкции] несколько ускорит [процесс]", — заявил ТАСС посол России в Китае Андрей Денисов. По его словам, разного рода повороты в санкционных делах никоим образом не помешают развитию российско-китайских торгово-экономических отношений.
К тому же и в Москве, и в Пекине было потрачено немало средств на разработку своих собственных платежных систем, но пока не было шанса испытать их в условиях реального кризиса. Если этот механизм заработает, то его можно будет применять и в торговле с третьими государствами, в обход американских санкций.
Это касается и возможных экспортных ограничений
В США также заявляли о возможном ограничении на поставки в Россию полупроводников. Это может отрезать доступ россиян к некоторым передовым моделям смартфонов и планшетов, в которых присутствуют американские компоненты. Большинство из этих устройств либо собираются в КНР, либо производятся китайскими фирмами. Возможный экспортный контроль США в отношении этих моделей также поставит компании КНР перед вопросом: соблюдать американские экспортные ограничения либо найти путь их обойти.
"Правительство КНР может решительно отвергнуть меры экспортного контроля. Если это так, тогда уже США придется выбирать между тем, чтобы закрыть на эту брешь глаза либо же пойти на эскалацию и начать наказывать китайские фирмы за нарушения", — отмечает эксперт FPRI Крис Миллер, указывая, что в противном случае Китай выглядит как страна, которая производит технологии и продает их лишь с разрешения Вашингтона.
Миллер также пишет, что Китай может содействовать в создании подставных компаний, через которые продолжит поставлять смартфоны в Россию. Таким образом КНР защитит от американских санкций производителей и сборщиков смартфонов. Хотя даже в этом случае США смогут отреагировать на такие действия.
Как бы там ни было, ни Пекин, ни Россия не заинтересованы в эскалации на Украине, так как обе страны имеют в регионе свои интересы. Однако если Запад действительно решится на обещанные в отношении России санкции, то Китаю будет сложно сохранять подчеркнутый нейтралитет, во всяком случае в вопросах соблюдения экономического взаимодействия с Москвой.
Дмитрий Беляев