Целятся по России, а попадут в Китай? Что возможные санкции против РФ означают для Пекина

Напряженность между РФ и НАТО из-за Украины беспокоит многие страны, в том числе и за пределами Евро-Атлантического региона. К примеру, за происходящим пристально наблюдают в Китае, где уже недвусмысленно выразили свою поддержку Москве. При этом КНР почти наверняка останется в стороне от военно-политического аспекта в этом кризисе, но может сыграть важную роль в возможных экономических последствиях. В конце января глава МИД КНР Ван И во время своей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американские власти серьезным образом отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их. "Региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и даже расширения военных альянсов", — указал министр, назвав озабоченности России рациональными. Ситуация на Украине не может не волновать КНР Пекин внимательно следит за украинским вопросом, так как у него, как и у Москвы, складываются непростые отношения с Западом. Особенно с США. Антикитайский вектор, который задал 45-й американский президент Дональд Трамп, подхватил и нынешний лидер Джо Байден. В Вашингтоне Китай и Россию официально называют "главными вызовами" для США, а значит, за давлением на Москву непременно последует и давление на Пекин.

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Тем более что у Китая остается нерешенным вопрос с Тайванем. Точно так же как и Украина, этот полуавтономный остров в последнее время получает все больше и больше американского оружия. То, как НАТО поведет себя в ситуации с Украиной, многое скажет Пекину о том, чего ему ожидать в случае эскалации вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море. К тому же Украина — это страна, где у Китая есть и свои интересы. К примеру, китайская глобальная инициатива "Один пояс — один путь" включает в себя украинский торговый порт Черноморск. Китай стабильно остается крупнейшим торговым партнером Украины, а Киев является крупнейшим поставщиком зерна в КНР. К 2025 году стороны планируют увеличить двусторонний товарооборот с $15,7 млрд до $20 млрд в год. Кроме того, Китай вкладывал деньги в различные украинские инфраструктурные проекты, в том числе в новую линию киевского метро. Нынешний кризис грозит обернуться санкциям для России Несмотря на то что в России и даже на Украине говорят, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации конфликта, на Западе продолжают сообщать о постоянной милитаристской угрозе.

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Более того, Вашингтон, Лондон и Брюссель ведут активную работу над новыми антироссийскими санкциями. Их обещают применить в случае, если Россия начнет военные действия. Однако нет никаких гарантий, что их не введут по какому-нибудь другому поводу. Или без повода вовсе. Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации на Украине может быть введена, даже если постоянно анонсируемое на Западе вторжение не состоится. В Вашингтоне не говорят о конкретных мерах, но если судить по инициативам американских законодателей, они могут серьезно повлиять на экономику не только России, но и всего мира. Возможные ограничения касаются банковского и финансового секторов, конвертации доллара, что может привести к падению фондового рынка РФ. Ограничения могут коснуться запрета на экспорт сырья и вооружений, что серьезно повлияет на российскую экономику. Обсуждаемый запрет на экспорт в Россию американской высокотехнологичной продукции может оставить граждан страны даже без некоторых моделей смартфонов, планшетов и телевизоров. Эксперты предупреждают, что все это грозит разными последствиями — от роста цен на продукты питания и одежду до перебоев с пенсионными выплатами из-за обвала рубля и российских рынков. Учитывая тесные связи РФ и КНР, санкции станут проблемой и для Пекина В последние годы Россия и Китай продолжают развивать отношения в рамках Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Они касаются многих направлений, в том числе и военного сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем любой другой иностранный лидер. Сам российский президент называл отношения двух стран ​​образцом сотрудничества в XXI веке. Последним толчком к еще большему сближению российско-китайских позиций стали события 2014 года, когда Запад начал вводить первые санкции в отношении России из-за воссоединения с Крымом и эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

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Тогда западные ограничения против Москвы не слишком мешали Пекину, но с тех пор экономические отношения стали гораздо глубже. Страны взаимодействуют в сфере аэрокосмических технологий, нефтегазовой отрасли, химии и в авиастроении. Китайские компании с государственным участием инвестируют в российские энергетические активы. Одновременно наблюдается динамичное развитие китайско-российского сотрудничества в области электронной коммерции. Объем торговли России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки $146,88 млрд. Экспорт в РФ за 12 месяцев увеличился на 33,8% (до $67,56 млрд), движение потока товаров в обратном направлении — на 37,5%, до $79,32 млрд. "Может показаться, что Пекин стоит в стороне и наблюдает за развитием событий, но сближение между Китаем и Россией ускорилось, и их торговля удвоилась за последние пять лет", — указывает бывший вице-председатель Goldman Sachs в Азии Кеннет Куртис. Все это означает, что в отличие от 2014 года новые потенциальные санкции в отношении России могут доставить немало неудобств и Пекину. "Соблюдение Китаем американских санкций против Ирана и Северной Кореи было сравнительно легким решением, потому что и Иран, и Северная Корея имеют небольшие экономики. Следовательно, и стоимость соблюдения санкций не так уже велика. Россия — другая история, это гораздо более крупная и международно вовлеченная экономика", — говорится в докладе американского Института исследований внешней политики (FPRI). От КНР будет зависеть, какое влияние возможные санкции окажут на РФ Поскольку Россия импортирует и экспортирует из Китая больше товаров, чем из любой другой страны, возможные рестрикции российской банковской и финансовой системы (в частности, отключение от SWIFT) ударят по двусторонней торговле. Поэтому Китаю придется решать, соблюдать ли новые санкции в ущерб себе, либо же искать альтернативные способы взаимодействия с российскими партнерами.