Главы МИД четырех европейских стран приедут на Украину

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии приедут в понедельник на Украину. Дипломаты планируют встретиться с украинским руководством, а также посетить линию соприкосновения в Донбассе.

Визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок продлится два дня и станет вторым с начала года. В Киеве у нее запланированы встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевыми темами переговоров, по информации украинского внешнеполитического ведомства, станут координация усилий в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), воплощение "комплексного пакета сдерживания России", развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности.

Отдельно темой визита Бербок обозначена "активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной", но не уточняется, о чем именно пойдет речь. В программе министра также указано посещение военного госпиталя в Киеве, который финансируется германской стороной, после чего она отправится в Запорожье. Оттуда Бербок поедет на линию соприкосновения.

На Украине 7-8 февраля также будут находиться главы МИД Чехии, Словакии и Австрии Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг. По словам чешского министра, целью поездки является поддержка Украины в ситуации на ее восточной границе. В МИД Украины подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата (форма регионального сотрудничества трех стран - прим. ТАСС)".

Среди тем переговоров в украинском министерстве назвали дальнейшую поддержку Украины в противодействии РФ, воплощение комплексного пакета сдерживания России, укрепление взаимодействия в сфере безопасности, поддержку экономической и финансовой стабильности Украины. У министров запланированы совместные переговоры с украинским коллегой, а также предполагается посещение линии соприкосновения в восточной части страны.

Министры прибудут в Киев накануне визита на Украину президента Франции Эмманюэля Макрона. Французский лидер отправится на Украину после того, как в понедельник посетит Москву. Макрона будет сопровождать глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Стратегия Киева

Глава внешнеполитического ведомства Украины в пятницу на брифинге подчеркнул, что насыщенность визитов на этой неделе - это "не совпадение, а целенаправленная стратегия" дипломатической команды Украины. Он также полагает, что такой непрерывный поток высоких иностранных делегаций в страну "удерживает РФ от дальнейшего обострения ситуации с безопасностью".

По мнению Кулебы, серия визитов, которые на прошлой неделе на Украину осуществили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также многочисленные переговоры с главами МИД других западных стран свидетельствуют о том, что Киев "реально стал центром притяжения международной политики".

Весь февраль такая интенсивность визитов, заверил Кулеба, будет сохраняться. 14 февраля планируется поездка на Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца, а на следующий день, по информации МИД Германии, он посетит Москву.

Кулеба, отвечая на вопросы журналистов относительно деталей визита Шольца, а также Макрона, воздержался от комментариев и отметил, что пока "отрабатываются последние нюансы их организации".

Поездку главы МИД и канцлера ФРГ в Киев германские эксперты и наблюдатели считают свидетельством того, что Берлин намерен активизировать усилия по урегулированию кризиса вокруг Украины. Это происходит на фоне ожесточенных дискуссий о возможности поставок вооружений Украине. Однако 6 февраля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт вновь исключила такие поставки, обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается.

Визиты Макрона в Москву и Киев, как заявили ранее в правительстве Франции, станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ситуация вокруг Украины

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он полагает, что ежедневные агрессивные заявления из Вашингтона, европейских столиц и накачивание Украины вооружениями ведут к такой напряженности, "во время которой любая искра чрезвычайно опасна". Песков не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредил, что такие действия со стороны Киева будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе исключительно на основе Минских соглашений.

Примечательно, что власти Украины последнее время не поддерживают риторику западных партнеров о скором нападении РФ. Министр обороны Украины Алексей Резников 31 января заявил об отсутствии признаков ожидаемого Западом вторжения России. Президент Украины и вовсе назвал ошибкой позицию США по излишнему нагнетанию ситуации вокруг Украины и указал на то, что это провоцирует рост панических настроений в украинском обществе и дестабилизирует экономическую ситуацию в стране.

Предложения РФ

В конце 2021 года Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как это видят в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений.

После этого стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу в Женеве главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.