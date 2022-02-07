В Словакии могут начать подготовку частей и консультации штабов ВС Украины

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Словакии рассматривают возможность организации подготовки, консультаций и практической помощи подразделениям и штабам ВС Украины, если ухудшится ситуация на востоке этой страны. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь, слова которого привел в воскресенье вечером сайт братиславской газеты Pravda .

"Мы [власти республики] находимся в тесном контакте с украинским правительством с тем, чтобы наша помощь [Украине] была максимально адресной, - отметил Надь. - Одной из возможностей [оказания данной помощи] является, например, подготовка, консультации и [практическая] помощь подразделениям и штабам ВС Украины".

Данный вариант, по словам Надя, обсуждался на состоявшемся недавно заседании Совета безопасности Словакии. Речь шла также об укреплении восточной границы республики. "Могу вновь подтвердить, что ВС Словакии готовы выделить необходимые силы и средства [, если положение на границе Словакии с Украиной ухудшится]", - отметил министр.

Между тем, как напомнила газета, Минобороны в середине января опровергло сообщение издания The New York Times о том, что США будут обучать в Словакии украинских боевиков, если произойдет военный конфликт между РФ и Украиной. Ведомство тогда проинформировало, что данная возможность никогда не обсуждалась.