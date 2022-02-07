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Пандемия COVID-19

В Оттаве объявили чрезвычайное положение в связи с протестами

Мэр Джим Уотсон заявил, что власти и полиция города больше не контролируют ситуацию

ТАСС, 7 февраля. Администрация Оттавы объявила в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал CBC.

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"[Объявление режима ЧП] отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти", - говорится в заявлении мэра города Джима Уотсона.

Ранее мэр заявил, что власти и полиция Оттавы больше не контролируют ситуацию с протестами. Глава полиции Питер Слоли 5 февраля также признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить демонстрацию. По данным правоохранительных органов, в субботу, когда в свой выходной день к акции протеста присоединились местные жители и прибывшие из других городов граждане, число протестующих достигло 5 тыс. человек.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января из соображений безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.

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КанадаПандемия COVID-19
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