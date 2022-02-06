В Оттаве протесты против коронавирусных ограничений переросли в народные гуляния

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированной дальнобойщиками, продолжается в канадской столице восьмой день. По свидетельству корреспондента ТАСС, в субботу манифестация стала больше похожа на народные гулянья, чем на протестное мероприятие.
Субботний день в Оттаве выдался солнечным, но морозным - минус 15 градусов Цельсия, но это не помешало участникам акции заполнить все центральные улицы. Многие пришли с детьми, в том числе практически с грудными, есть здесь инвалиды-колясочники и люди с собаками. "Мы приехали из провинции Квебек, чтобы присоединиться к нашим согражданам, отстаивающим наши права и свободы. Вы сами видите, что здесь стоит атмосфера радости и праздника, а не ненависти, как это представляют наши СМИ. Мы победим", - сказала одна из участниц протеста, пришедшая на него с пятилетней дочерью.
В районе полудня к Парламентскому холму, на котором расположен комплекс зданий национального парламента, и где проходят основные митинги протеста, подъехали три всадника на лошадях и присоединились к митингующим. "Лошади обучены и не боятся толпы, не бойтесь", - сказала корреспонденту ТАСС одна из наездниц. К необычным протестующим сразу подошли другие участники акции и начали с ними фотографироваться.
Люди с собой приносят национальные флаги и знамена с символикой своих регионов. В руках многие держат самодельные таблички с лозунгами: "Требуем свободы", "Спасибо, дальнобойщики!", "Нет диктатуре", "Долой тиранию", "Мое тело - мой выбор", и другие.
В полдень в нескольких местах началась дискотека - протестующие еще неделю назад установили колонки с небольшими помостами. В субботу помимо спикеров здесь выступают диджеи.
На этой неделе дальнобойщики соорудили несколько стационарных точек питания, где готовятся еда и закуски для всех желающих. Волонтеры разносят еду и горячие напитки по многочисленным центральным улицам, так как водители большегрузных машин стоят практически везде. На нескольких улицах припаркованы десятки тракторов - в Оттаву прибыли канадские фермеры. При этом совершенно нигде нет мусора - участники протеста развесили по городу мешки для мусора, которые после их заполнения оперативно вывозят с митинга волонтеры.
Меры безопасности
В пятницу шеф городской полиции Питер Слоли заявил, что стражи порядка наращивают свое присутствие в центральной части города и намерены пресекать все противоправные действия протестующих. В Оттаву дополнительно прибыли 150 полицейских, но точное число обеспечивающих правопорядок сотрудников не называлось. Частично ряд улиц ближе к Парламентскому холму очищены от транспорта, но вместо автомобилей они сейчас заполнены людьми.
Также полицейские проинформировали, что, по их данным, в субботу может пройти контрдемонстрация с числом участников до 1 тыс. человек. Корреспондент ТАСС провел в центре Оттавы около трех часов, но противников акции дальнобойщиков не встретил.
Заместитель шефа столичной полиции Стив Белл в пятницу сообщил, что с понедельника число автомобилей в центре города уменьшилось, в том числе после переговоров с дальнобойщиками, но к оставшимся в центре 250 тягачам и фурам в субботу могут присоединиться еще до 400 грузовиков, а не менее 2 тыс. человек придут на демонстрацию пешком. По свидетельству корреспондента ТАСС, число автомобилей - грузовых и легковых, которые участвуют в протесте, в субботу превышает озвученные полицией цифры. Число митингующих, которые заполнили все центральные улицы столицы, сопоставимо с числом празднующих в Оттаве День Канады, когда в районе Парламентского холма собираются до 50 тыс. человек.
Также очень трудно посчитать точное число тех, кто в субботу митингует в центре Оттавы, так как люди постоянно приходят и уходят. На морозе долго не погуляешь.
По свидетельству корреспондента ТАСС, никто из участников протеста не проявляет какой-либо агрессии в отношении друг друга или представителей полиции. Стражи порядка также спокойно относятся к митингующим. "Пока все проходит хорошо", - сказал корреспонденту ТАСС один из сотрудников полиции.
С чего все началось
Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне начала требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Участники автопробега требуют от Оттавы и властей регионов не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.
23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. В Оттаве акция началась 29 января. Для помощи участникам автопробега был организован сбор средств через площадку GoFundMe, но в пятницу она заявила, что закрывает его, так как полиция предоставила ей доказательства, что это уже не мирная акция, а захват территории. В итоге жителями Канады для дальнобойщиков было собрано почти 10 млн долларов.
26 января премьер-министр Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются небольшой группой маргиналов, не представляющих большинство жителей страны. 29 января глава правительства по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что заразился коронавирусом. Также премьер заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве.
Аналогичные акции проходят в субботу и в других канадских городах, в том числе в Виннипеге (провинция Манитоба), Квебек-Сити (провинция Квебек) и Торонто (провинция Онтарио).