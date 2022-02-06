В Оттаве протесты против коронавирусных ограничений переросли в народные гуляния

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированной дальнобойщиками, продолжается в канадской столице восьмой день. По свидетельству корреспондента ТАСС, в субботу манифестация стала больше похожа на народные гулянья, чем на протестное мероприятие.

Субботний день в Оттаве выдался солнечным, но морозным - минус 15 градусов Цельсия, но это не помешало участникам акции заполнить все центральные улицы. Многие пришли с детьми, в том числе практически с грудными, есть здесь инвалиды-колясочники и люди с собаками. "Мы приехали из провинции Квебек, чтобы присоединиться к нашим согражданам, отстаивающим наши права и свободы. Вы сами видите, что здесь стоит атмосфера радости и праздника, а не ненависти, как это представляют наши СМИ. Мы победим", - сказала одна из участниц протеста, пришедшая на него с пятилетней дочерью.

В районе полудня к Парламентскому холму, на котором расположен комплекс зданий национального парламента, и где проходят основные митинги протеста, подъехали три всадника на лошадях и присоединились к митингующим. "Лошади обучены и не боятся толпы, не бойтесь", - сказала корреспонденту ТАСС одна из наездниц. К необычным протестующим сразу подошли другие участники акции и начали с ними фотографироваться.

Люди с собой приносят национальные флаги и знамена с символикой своих регионов. В руках многие держат самодельные таблички с лозунгами: "Требуем свободы", "Спасибо, дальнобойщики!", "Нет диктатуре", "Долой тиранию", "Мое тело - мой выбор", и другие.

В полдень в нескольких местах началась дискотека - протестующие еще неделю назад установили колонки с небольшими помостами. В субботу помимо спикеров здесь выступают диджеи.

На этой неделе дальнобойщики соорудили несколько стационарных точек питания, где готовятся еда и закуски для всех желающих. Волонтеры разносят еду и горячие напитки по многочисленным центральным улицам, так как водители большегрузных машин стоят практически везде. На нескольких улицах припаркованы десятки тракторов - в Оттаву прибыли канадские фермеры. При этом совершенно нигде нет мусора - участники протеста развесили по городу мешки для мусора, которые после их заполнения оперативно вывозят с митинга волонтеры.

Меры безопасности

В пятницу шеф городской полиции Питер Слоли заявил, что стражи порядка наращивают свое присутствие в центральной части города и намерены пресекать все противоправные действия протестующих. В Оттаву дополнительно прибыли 150 полицейских, но точное число обеспечивающих правопорядок сотрудников не называлось. Частично ряд улиц ближе к Парламентскому холму очищены от транспорта, но вместо автомобилей они сейчас заполнены людьми.