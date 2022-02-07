Премьер Японии намерен вести упорные переговоры с Россией о заключении мирного соглашения

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора на основе всех достигнутых ранее соглашений и сожалеет, что данный вопрос до сих пор не решен.

"Я искренне сожалею, что спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны не решена проблема северных территорий, а между Японией и Россией не заключен мирный договор", - сказал Кисида в понедельник на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как здесь называют южную часть Курильских островов. Мероприятие было организовано в видеоформате из-за коронавирусных ограничений.

"Я намерен вести упорные переговоры с РФ по этому вопросу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году", - продолжил премьер. Он также выразил сожаление, что безвизовые обмены между Японией и Россией уже второй год подряд не осуществляются из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

На митинге также выступил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. "Проблема северных территорий - важнейший нерешенный вопрос в отношениях между Японией и Россией, - подчеркнул глава ведомства. - Между тем, на северных территориях осуществляется совместная хозяйственно-экономическая деятельность с РФ, включая пилотные проекты в области туризма и переработки отходов. Мы продолжим проводить переговоры с российской стороной в конструктивном ключе ради осуществления совместной деятельности без ущерба для правовой позиции нашей страны".

Участники митинга также приняли воззвание по итогам этого мероприятия. "Мы не можем смириться с тем, что четыре северных острова вот уже 76 лет находятся под оккупацией России без законных на то оснований", - говорится в его тексте. В нем острова южной части Курил именуются "исконными территориями" Японии.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

История вопроса

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и занимавший в то время пост премьера Японии Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.