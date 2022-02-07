Япония намерена решить вопрос о санкциях против России из-за Украины вместе с США

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении России в случае военного конфликта на территории Украины, однако пока не намерено говорить о конкретном содержании таких мер. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Напряженность нарастает, непредсказуемость сохраняется, - ответил он на вопрос о ситуации вокруг Украины. - Есть вероятность резких поворотов".

"Мы будем тесно координировать свою позицию с США при принятии решения о том, какие сильные действия могут быть осуществлены, - сказал Мацуно, коснувшись темы санкций. - Однако пока хотелось бы воздержаться от рассуждений о конкретном содержании таких мер".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее неоднократно заявлял, что Токио в связи с ситуацией вокруг Украины будет действовать в русле общей политики Группы семи.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.