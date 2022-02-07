Токаев планирует выступить с обращением к нации в марте

НУР-СУЛТАН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте планирует выступить с обращением к народу, в котором обозначит ключевые направления реформ и политической трансформации в республике. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали на своей странице в Facebook.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.