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Макрон заявил, что Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности

Президент Франции считает, что пересмотр соглашений о стабильности и безопасности в Европе не должен идти в ущерб европейским странам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными состоявшиеся переговоры с президентом РФ Владимиром Путины и заявил о договоренности работать вместе над гарантиями безопасности.

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"У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ в Москве.

Макрон считает, что пересмотр соглашений о стабильности и безопасности в Европе не должен идти в ущерб европейским странам.

"Я не думаю, что формирование новых условий должно происходить за счет частичного пересмотра соглашений или наших фундаментальных принципов, или же за счет ущемления прав европейских государств", - сказал Макрон. Он не уточнил, о каких государствах идет речь, однако заявил, что Россия желает пересмотра соглашений, действующих уже 30 лет.

"Безопасность нашего континента требует, чтобы мы не допускали ошибок прошлого", - подчеркнул Макрон, отметив, что "стратегический и исторический диалог, выстраивавшийся на протяжении последних лет" с Россией, мог бы помочь добиться прогресса. Он также заявил о необходимости "найти общие позиции в течение ближайших недель, чтобы разрядить обстановку".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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