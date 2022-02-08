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Визит Эмманюэля Макрона в Москву

Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно построить мир в Европе

Глава государства также отметил, что Франция также заинтересована в хороших двусторонних отношениях с Россией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конфренции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник назвал разговор с Россией необходимым условием для построения мира в Европе.

"Россия - это европейская страна, и нужно работать с Россией для построения будущего в Европе", - сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что диалог с РФ необходим для решения других серьезных международных проблем.

Он также отметил, что Франция также заинтересована в хороших двусторонних отношениях с Россией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Перед началом переговоров Макрон заявил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда, и выразил убеждение, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
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